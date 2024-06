'Smanettavano' con lo smartphone durante la guida, sorpresi dalla PolStrada: fioccano le multe

Fine settimana della Festa della Repubblica di intenso lavoro per il personale della Polizia di Stato di Forlì, impegnato come sempre a monitorare strade ed autostrade della provincia, al fine di prevenire incidenti e aiutare utenti in difficoltà. Le quasi 60 pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 212 veicoli e 350 persone, di cui 184 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non fossero in ebrezza. Alcol e droga infatti sono incompatibili con la guida, ma non sempre chi guida un’auto o è in sella a una moto lo fa con piena lucidità e in sicurezza: infatti sette automobilisti sono stati sorpresi dopo aver bevuto troppo.

Anche la distrazione è un fattore che incide notevolmente sulla sicurezza stradale, così come le cinture di sicurezza: indossarle (anche quando si siede sul sedile posteriore) può fare la differenza tra un incidente da cui si esce solo con un grande spavento o con conseguenze ben più gravi. Nello scorso fine settimana sono stati ben 12 i camionisti e automobilisti sorpresi a chattare e 'smanettare' con lo smartphone durante la guida, oppure senza le cinture di sicurezza allacciate (o senza averle fatte allacciare ai minori che trasportavano).

Per tutti loro è scattata una sanzione da almeno 80 euro ed il taglio di 5 punti. Complessivamente, nel weekend appena passato le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 103 infrazioni e decurtato 153 punti dalle patenti, 8 delle quali sono state ritirate. Sono stati anche soccorsi 21 tra automobilisti, motociclisti e camionisti in difficoltà, nonchè rilevati 10 incidenti, a seguito dei quali 2 persone hanno riportato lesioni, fortunatamente di lieve entità.