Ponte del 2 giugno, persi oltre 250 punti dalla patente: maxi multa per i furbetti della corsia d'emergenza

Ponte del 2 giugno, è tempo di bilanci per la Polizia Stradale di Forlì. Sono state oltre 60 le pattuglie impiegate da giovedì a domenica e che hanno monitorato come sempre strade e autostrade della Provincia, soccorrendo 40 conducenti in difficoltà, controllandone circa 140 con etilometri e precursori e contestando 100 violazioni al Codice della Strada, con il taglio di quasi 250 punti. Sono state ritirate 14 patenti ad automobilisti indisciplinati, nove dei quali sopresi in stato di ebbrezza al volante in A14 ed E45. Una di loro, una 23enne residente nel ravennate, già due anni fa era stata sorpresa per la stessa infrazione ma, una volta riottenuta la patente al termine del periodo di sospensione, sabato notte è stata trovata nuovamente ubriaca all’altezza del casello di Imola.

Domenica pomeriggio, inoltre, i poliziotti della Sottosezione di Forlì hanno ritirato la patente a 3 automobilisti intenti a sfrecciare corsia di emergenza in A14 per dribblare i rallentamenti dovuti al rientro in città al termine di questo primo assaggio di estate. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i trasgressori avrebbero accampato le scuse più varie per giustificare un comportamento pericoloso e incivile, ma sono scattate comunque multa d oltre 400 euro e ritiro della patente, subito inviata in Prefettura per la sospensione che potrà durare fino a 6 mesi.