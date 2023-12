I 'furbetti' del cronotachigrafo, in un solo giorno la PolStrada ne stana tre: maxi multa e ritiro della patente

Le feste di Natale si avvicinano e il personale della Polizia di Stato di Forlì h intensificato la presenza sulle strade e autostrade della provincia per assicurare viaggi in sicurezza a conducenti professionali, famiglie e a chi si sposta per raggiungere le località dove passerà le feste. Nel corso della settimana appena trascorsa, sono state impiegate oltre 100 pattuglie della Polizia Stradale, che hanno contestato 230 violazioni al Codice della Strada, tagliando 150 punti dalle patenti e soccorso 45 tra automobilisti e camionisti in difficoltà.

Solo nella giornata di giovedì, grazie ai sensori posizionati lungo la rete autostradale in grado di dialogare a distanza con i cronotachigrafi (le scatole nere che registrano i tempi di guida e riposo dei conducenti professionali di mezzi pesanti), le pattuglie della Sottosezione di Forlì hanno individuato tre camionisti che stavano guidando senza aver inserito nel dispositivo la loro scheda personale, oppure utilizzando quella di un loro collega dal nome simile. Lo scopo è sempre lo stesso: barare su tempi di guida e di riposo che per i conducenti professionali sono fissati dalle normative di settore, al fine di garantire una equilibrata concorrenza ed impedire che una guida senza limiti di tempo possa aumentare il rischio di incidenti dovuti a stanchezza e calo dell’attenzione alla guida.

Per tutti i camionisti è scattata una multa da quasi 900 euro, ritiro della patente e taglio di dieci punti dalla stessa. Per uno di loro, un cittadino comunitario 37enne che trasportava materiale vario diretto a Perugia, il conto è stato ancora più salato: non avendo rispettato nella settimana precedente i periodi di riposo giornaliero, i poliziotti hanno gli hanno inflitto un’ulteriore sanzione di circa 400 euro, decurtandogli altri 5 punti dalla patente.