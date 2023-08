Ubriaco muoveva il volante, ma l'auto era ferma in mezzo alla strada: 9 patenti ritirate nel ponte di Ferragosto

Durante il ponte di Ferragosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì sono stati impiegati, lungo le principali strade urbane ed extraurbane, in controlli mirati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, causa principale di diversi e talvolta gravi incidenti stradali. Dai controlli effettuati, attraverso l’utilizzo dell’etilometro, sono risultati positivi 9 conducenti, di cui uno neopatentato, nei confronti dei quali è scattato il ritiro della patente di guida.

Tra le persone controllate una in particolare ha destato l’attenzione dei militari che hanno sorpreso un 50 enne all’interno della sua autovettura ferma in mezzo alla carreggiata, con motore acceso, intento a ruotare il volante come se il veicolo fosse in movimento. Sottoposto alla prova etilica, è risultato riportare un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite massimo consentito, pertanto gli è stata ritirata la patente di guida, sequestrato il veicolo ai fini della confisca e denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì.