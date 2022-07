Alla Cava attività di sorveglianza e prevenzione: il vicesindaco presenta i numeri al Comitato di quartiere

Il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo ha incontrato venerdì mattina in Municipio Stefano Silvestroni e Domenico Sellistri, componenti del Comitato di Quartiere Cava. "Con loro ci siamo confrontati sulla situazione del quartiere cittadino e ho riferito l’esito delle attività di controllo, sorveglianza e prevenzione svolte dalla Polizia Locale coadiuvata, sul versante ambientale, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie - esordisce Mezzacapo -. Negli ultimi mesi sono stati effettuati circa 30 servizi di controllo specificamente nelle zone limitrofe a via Sillaro e nelle aree verdi, nel Parco Bertozzi e nel Parco Lugaresi".

"A questi servizi va aggiunta una corposa attività con oltre 60 interventi per la viabilità e anche in contrasto a fenomeni di carattere sociale, ambientale e sanitario. Si tratta, per la seconda tipologia, di pochissimi casi che, benché riprovevoli, non determinano assolutamente problemi particolari - aggiunge -. Ho anche invitato i miei interlocutori ad evitare allarmismi che rischiano solo di far apparire le cose in modo diverso da come sono in realtà: nel Quartiere Cava si vive bene, in sicurezza e senza situazioni di degrado”.