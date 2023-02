Mezzi senza revisione e assicurazione, controlli della PolStrada: nell'ultima settimana oltre 40 multe

C'è chi circola senza aver pagato l’assicurazione o con la revisione scaduta. Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì hanno sanzionato nell'ultima settimana 42 automobilisti. Chi circola con un veicolo a motore, infatti, ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile. In questo modo, il responsabile di un incidente vede protetta la sua integrità patrimoniale e, allo stesso tempo, il danneggiato è certo di ricevere un risarcimento. Anche la revisione periodica non è un optional: avere un’automobile, una moto o un camion efficiente fa la differenza tra il rimanere coinvolti in un incidente e il cavarsela solo con un grosso spavento. Per individuare quei conducenti che cercano di fare i furbi e non pagare l’assicurazione e non passare dal meccanico, la Polizia Stradale di Forlì può contare anche sulla Street control, una sofisticata telecamera che, anche di notte, è in grado di leggere le targhe e di controllarle in banca dati per verificare se sono in regola con Rca e revisione.