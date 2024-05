Centro storico e bar, controlli straordinari della Polizia con i cani antidroga: tre giovani consegnano hashish

Oltre cento persone identificate, quattro attività commerciali ispezionate dai cani antidroga e tre involucri di hashish sequestrati. E' questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio che nella giornata di lunedì ha visto impegnati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, delle Volanti e della Squadra Mobile. Durante i controlli sono stati identificati trenta soggetti già noti alle forze dell'ordine, alcuni di questi tra Corso Mazzini e Piazza Saffi, oltre che all’interno di diversi bar.

Durante l’intervento svolto in due distinti bar, ed a seguito di numerose segnalazioni circa la possibile presenza di stupefacenti, i poliziotti, dopo aver accertato la presenza di avventori già noti alle forze dell'ordine, hanno controllato numerosi giovani. Il cane antidroga ha “puntato” tre di loro che hanno consegnato lo stupefacente che avevano, tre involucri di hashish. I tre sono stati segnalati alla Prefettura per la detenzione ad uso personale di stupefacenti per le conseguenti sanzioni. I controlli hanno riguardato anche i locali nei pressi di Piazza Saffi, che già in passato sono stati oggetto di sospensione della licenza con provvedimento del Questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Per le irregolarità riscontrate, tra cui il ritrovamento di stupefacenti e la presenza di persone già note alle forze dell'ordine che abitualmente frequentano alcuni locali, sono in corso valutazioni per emettere provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

Le attività svolte, viene illustrato, "si inseriscono nell’ambito della predisposizione di servizi straordinari di controllo nel comune di Forlì, disposti dal Prefetto e coordinati dalla Questura, con l’impiego di pattuglie che vanno ad integrare l’ordinario dispositivo di controllo del territorio. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane, in base alla pianificazione definita in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale e con l’ulteriore impiego di unità cinofile antidroga, e riguarderanno principalmente il quadrante del centro storico attiguo a Corso Mazzini, la prima periferia e l’area adiacente alla stazione ferroviaria, luoghi dove si è ritenuto persistere nell’impiego di risorse aggiuntive, anche in base alle segnalazioni dei residenti della zona".