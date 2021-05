Polizia, controlli straordinari in città: posti di blocco e non solo, "Irvin" e "Jago" a caccia di droghe

L’attività si è svolta in particolare all’uscita del casello autostradale, dove è stato attuato un posto di controllo dei veicoli in arrivo in città

Lotta allo spaccio e al consumo di stupefacenti, ma anche verifica del rispetto delle norme anti-covid. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, della Sezione di Polizia Stradale, della Polizia Locale, del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e Unità Cinofile antidroga del Reparto di Bologna, con i cani "Irvin" e "Jago", sono stati impegnati martedì in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Lucio Aprile.

L’attività si è svolta in particolare all’uscita del casello autostradale, dove è stato attuato un posto di controllo dei veicoli in arrivo in città. Sono stati controllati anche i luoghi di aggregazione giovanile, segnatamente il parco “incontro” di via Ribolle e altri parchi cittadini oggetto di segnalazioni episodi di micro criminalità. Tra le zone monitorate anche l’area prossima ai musei San Domenico dove due giovani sono stati trovati in possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente e, per questo, segnalati alla Prefettura per illecito amministrativo.

Complessivamente, sono state identificate centocinquanta persone e fermati settantatre veicoli. Controllati anche tredici esercizi pubblici al fine di verificare l’osservanza della normativa anti-contagio. Tre persone sono state sanzionate in tarda serata, per non aver rispettato il coprifuoco. Tra questi un cittadino romeno, sprovvisto anche della mascherina, insofferente al controllo, che ha opposto resistenza al personale in divisa durante il controllo, motivo per il quale è stato denunciato. Sono stati anche sottoposti a controllo numerosi soggetti già noti alle forze dell'ordine attualmente destinatari di misure restrittive disposte dalla magistratura, senza rilevare irregolarità.