Controlli sulle strade da "bollino nero": 9 patenti ritirate ai furbetti della corsia di emergenza in A14

Nel corso del fine settimana, caratterizzato da una intensa circolazione stradale per i movimenti turistici che hanno interessato tutta la rete viaria nazionale, con il sabato contraddstinto da “bollino nero”, la Polizia Stradale forlivese è stata impegnata nell’attività di controllo della circolazione e di prevenzione degli incidenti stradali. Sono state impiegate 44 pattuglie sulla rete autostradale e le principali strade della provincia, che hanno proceduto al rilievo di 12 incidenti stradali di cui tre con feriti non gravi e in 14 casi sono intervenute per soccorsi ad utenti in difficoltà. Durante lo svolgimento dei normali controlli, sono state ritirate ben 9 patenti di guida nei confronti di utenti, italiani e stranieri, che durante i rallentamenti del traffico hanno impegnato la corsia di emergenza per sopravanzare gli altri veicoli. Altri 8 conducenti sono stati sanzionati per l’uso del telefono cellulare alla guida, mentre sono state 11 le violazioni dell’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza e 13 per eccesso dei limi di velocità. Tre persone sono state infine denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui due neopatentate.