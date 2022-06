Strade scambiate per piste: controlli con i velox e con il trucam, il telelaser di ultima generazione

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Forlì contro i "piedoni" dell'acceleratore e quindi garantire una maggiore sicurezza sulle strade del territorio comunale. Martedì 7 giugno gli agenti saranno in mattinata impegnati in via Campo degli Svizzeri, mentre l'indomani - sempre al mattino, in via Del Partigiano. Giovedì 9 giugno controlli col dispostivo Trucam lungo la Tangenziale di Forlì, mentre opereranno con il velox sulla Cervese. Venerdì 10 giugno al mattino contro col velox in via Due Ponti, mentre al pomeriggio col sistema Trucam in via 13 Novembre e in via Trentola.

Il Trucam è il telelaser di ultima generazione, che permette di rilevare diverse altre infrazioni, oltre alla velocità eccessiva, come la guida con il telefono cellulare in mano. Il dispositivo ha tra le sue caratteristiche l'alta risoluzione, che permette di scoprire se uno viaggia senza cinture di sicurezza o col telefonino in mano. Non solo: può effettuare controlli in automatico su revisione e assicurazione e il suo raggio di azione è di un chilometro, fino a 1,2 chilometri, ben prima quindi che il conducente che sta correndo si possa rendere conto della pattuglia in lontananza e quindi moderare la velocità.