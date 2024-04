Numerose pattuglie dei carabinieri intervengono con armi spianate per un veicolo sospetto: accertamenti in corso

Grosso schieramento di forze nella notte tra venerdì e sabato da parte dei carabinieri di Forlì. Poco dopo la mezzanotte, infatti, in viale dell'Appennino i militari sono intervenuti in forze per bloccare un veicolo. Quattro pattuglie, di corsa con lampeggianti e personale in giubbotto anti-proiettile e armi spianate, hanno effettuato il controllo mirato nel tratto tra il cinema Astoria e la rotonda di via del Partigiano, a quanto pare sulla scorta di segnalazioni.

Un assetto di intervento che ha creato anche un certo scalpore, nonostante l'ora, portando molti residenti e passanti a domandarsi cosa stesse succedendo. Il controllo, a quanto pare, avrebbe accertato che non vi era una situazione di reale pericolo, ma che tuttavia il contesto poteva indicare una possibile allarme su cui intervenire con l'appropriato equipaggiamento. Sono in corso ora gli accertamenti dei Carabinieri su due persone, che erano a bordo del mezzo e di ritorno da una festa, per valutare eventuali azioni successive.

Ulteriori informazioni in seguito