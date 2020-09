Controllo dei funghi, sportelli micologici aperti solo su appuntamento

L'Ausl Romagna informa che per il mese di settembre l’attività di consulenza e controllo dei funghi presso gli sportelli micologici dell'Ausl della Romagna sarà svolta esclusivamente su appuntamento allo scopo di osservare le misure di distanziamento necessarie a seguito dell’epidemia di Covid-19. Per la sede di Forlì è necessario rivolgersi al Dipartimento di Sanità Pubblica di via Della Rocca 19, con prenotazione obbligatoria al numero 0543/733508, il lunedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

L’attività sarà svolta esclusivamente su appuntamento allo scopo di osservare le misure di distanziamento necessarie a seguito dell’epidemia di Covid-19. Si ricordano le seguenti indicazioni da rispettare per l’accesso alla sede: presentarsi all'appuntamento con la mascherina rispettare la puntualità prevedendo un anticipo sull'orario di massimo 15 minuti per evitare assembramenti non recarsi all'appuntamento accompagnati non presentarsi se la temperatura corporea è superiore ai 37°C oppure se si è affetti da raffreddore o tosse.