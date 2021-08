"Controllo di gestione delle sale operatorie", un nuovo corso per i laureati in ambito sanitario

Il Dimec (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) dell’Università di Bologna, in collaborazione con Serinar promuove il corso di alta formazione in “Controllo di gestione delle sale operatorie: Operating Room Management”, riservato a laureati in possesso di laurea triennale o magistrale, negli ambiti delle professioni sanitarie, chirurgiche, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, sanitarie tecniche e della prevenzione.

Il corso, di durata semestrale, rilascia 13 crediti formativi universitari e ha come obiettivo quello di fornire le basi metodologiche economico-aziendali e gestionali dell’Operating Room Management: i partecipanti (massimo 35) potranno acquisire strumenti per la gestione delle risorse economiche che riguardano il blocco operatorio ed implementare strategie di controllo e di efficienza; tutto questo in linea con le strategie aziendali, in particolare quelle connesse al contenimento della spesa e della gestione delle liste d'attesa e del rischio clinico. Ciò con riferimento sia all’ambito delle aziende sanitarie pubbliche, sia a quello delle aziende private.

Il piano didattico del corso, il cui direttore è il prof. Giorgio Ercolani, prevede approfondimenti sui temi del sistema sanitario nazionale italiano, sulle prospettive economiche e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, sugli strumenti di controllo di gestione della sanità, sul risk management in sala operatoria, dal punto di vista delle direzioni e clinico e sul governo (pianificazione e implementazione) delle sale operatorie.

La scadenza del bando è fissata al 15 ottobre, mentre le graduatorie saranno pubblicate il 3 novembre: il periodo di immatricolazione va dalla medesima data fino all’11 gennaio. Le lezioni si terranno parte nella sala ex Macello di Cesena e presso la Sala Pieratelli all'ospedale "Morgagni Pierantoni" di Forlì. Per informazioni sul master è possibile rivolgersi alla segreteria didattica, G. Hazal Karabas (e mail gokcehazal.karabas2@unibo.it, tel. 380/6971663) o nella sede di Ser.In.Ar. di Cesena (via Uberti 48, tel. 0547/368311). Per partecipare alla selezione dei candidati, è necessario consultare il bando integraleconsultabile al seguente link: https://www.serinar.unibo.it/wp-content/uploads/2021/08/BANDO-CAF-ORM_a.a.-21-22_rev-UM.pdf