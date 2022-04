Controllo di Vicinato, crescono le zone 'coperte' a Bertinoro con oltre 800 sentinelle: sventati furti e truffe

Si cementifica l'attività del Controllo di Vicinato nel territorio comunale di Bertinoro. Avviato nel 2018, coinvolge , ad oggi, 14 referenti, responsabili del Controllo nelle frazioni di Capocolle, Panighina, Polenta-Bracciano, Fratta Terme, Santa Maria Nuova e Bertinoro Centro, sotto il coordinamento della Polizia Locale. Lunedì sera Stefania Lanzoni, commissario maggiore della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ha illustrato in un incontro svolto nella Sala del Popolo del Comune di Bertinoro il bilancio delle attività aggiornata all'ultimo biennio, condizionato dall'emergenza sanitaria.

L’esperienza del Controllo di Vicinato è fortemente cresciuta nel corso del tempo, passando da 25 strade del territorio “coperte” dal controllo nel 2017 (ovvero dove si trovano cittadini coinvolti nel Controllo di vicinato) alle 117 di oggi; 29 sono i cartelli che segnalano la presenza del Controllo di Vicinato installati nelle varie frazioni, mentre da un totale di 685 cittadini raggiunti dalle informazioni del Controllo di Vacinato si è arrivati a 1847, grazie alle 803 persone complessivamente coinvolte e raggiunte dalle informazioni che nelle varie chat vengono inviate, tra le segnalazioni dei referenti e dei cittadini e le comunicazioni che la Polizia Locale mette in rete.

"Sono state diverse le occasioni in cui grazie alle segnalazioni delle chat sono state sventate truffe, trovate auto oggetto di furto, o si è riusciti a monitorare situazioni di criticità, aumentando concretamente la sicurezza sul territorio, in una collaborazione costante e positiva tra gli agenti del presidio coinvolti nel Controllo di Vicinato e i vari referenti - ha spiegato Lanzoni -. Un’esperienza, quella di Bertinoro, che sta diventando da esempio anche per altri territori, persino al di fuori della nostra regione, dove spesso vengo chiamata a raccontare quello che abbiamo saputo costruire qui".

L’assessore con delega alla Sicurezza, Raffaele Trombini, si è detto "convinto di voler continuare ad investire nel Controllo di Vicinato, un’esperienza importante di socialità e responsabilità collettiva da parte dei cittadini che grazie a questo progetto si sono sentiti maggiormente coinvolti nel prendersi cura della nostra comunità. Abbiamo fatto bene nel 2017 a credere nelle potenzialità di un’esperienza come questa, che ho avuto l’onore di veder nascere e di accompagnare quando ero assessora alla Sicurezza e che certamente porteremo avanti. Il più grande ringraziamento, oltre ai tanti cittadini coinvolti, va fatto alla nostra Polizia Locale, da sempre al fianco dell’Amministrazione Comunale in un percorso che senza il supporto del Commissario Lanzoni e dei nostri agenti non avremmo mai potuto realizzare e che oggi ci rende veramente orgogliosi". Le attività del Controllo di Vicinato riprenderanno a pieno regime, in previsione di un giro di tutte le frazioni dove diffondere i dati del rendiconto presentato lunedì e aggregare ulteriori forze per implementare la presenza sul territorio.