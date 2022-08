Controlli della Polizia nel parco segnalato per degrado: fuggi fuggi, birre abbandonate e un irregolare in Italia

Un cittadino straniero irregolare in Italia è stato individuato dalla Polizia nell'ambito dei controlli nei parchi pubblici. Gli agenti della Squadra Mobile, in particolare, agendo sulla scorta delle recenti segnalazioni relative a situazioni di degrado che riguardano il parco dei Romiti, nel weekend ha effettuato un blitz nel parco per controllare un gruppo di stranieri che bivaccava nei pressi delle panchine.

Alla vista dei poliziotti, tre giovani sono fuggiti immediatamente, lasciando sul posto uno zaino contenente bottiglie di birra; mentre altri due stranieri sono stati bloccati e controllati. Dal controllo ai terminali è emerso che entrambi annoverano precedenti per reati contro il patrimonio mentre uno dei due è risultato irregolarmente soggiornante sul territorio dello stato.