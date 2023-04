Verso il ventennale della morte, convegno missionario nel ricordo di Annalena

Convegno missionario nel ricordo di Annalena Tonelli. Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e l’Ufficio missionario diocesano, in preparazione al 20° anniversario della morte della volontaria forlivese, trucidata a Borama, nell’ex Somalia Britannica, il 5 ottobre 2003, propongono per sabato, alle 9.30, un convegno missionario presso il seminario diocesano (via Lunga 47). Relatori saranno monsignor Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro e delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna per la cooperazione missionaria tra le Chiese, Roberto Gimelli, già presidente del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e amico di gioventù della martire e padre Luca Vitali, della comunità di Villaregia, missionario in Brasile e studioso della spiritualità di Annalena (in collegamento online). “Il convegno - dichiara Sauro Bandi, direttore dell’Ufficio missionario della diocesi di Forlì-Bertinoro - si inserisce in questo tempo di cammino sinodale e nel programma annuale dei centri missionari dell'Emilia-Romagna, che parteciperanno con i loro rappresentanti, ma è aperto a tutte le realtà ecclesiali e civili interessate. Come promotori auspichiamo che l’incontro consenta di diffondere meglio e più in profondità il messaggio spirituale e cristiano di Annalena”.

Nata a Forlì nel 1943, la Tonelli iniziò da giovanissima a dedicarsi ai poveri della sua città, in particolare ai bambini e alle famiglie del famigerato “Casermone” di via Romanello: “Per quella bidonville della mia città natale – scrive lei stessa - io persi la testa impazzendo d’amore per prostitute, ladri, manutengoli, usurai, bambini non amati, handicappati fisici tenuti nascosti, disoccupati, “barboni” non per vocazione; quella bidonville bruciava in un incendio d'amore il mio cuore”. Frequenta anche il gruppo di preghiera di don Arturo Femicelli presso la chiesina del Miracolo, in via Cobelli. Nel 1963 contribuisce a fondare il “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo”, che la aiuterà sempre negli anni per le sue iniziative in Africa. Dopo essersi laureata in giurisprudenza, nel 1969 parte per Wajir, in Kenya, sua prima destinazione africana, al confine con la Somalia. Lì in poco tempo attiva un centro di riabilitazione e cura, il “Rehabilitation Centre for the Disabled”, che crescerà negli anni includendo malati terminali, disabili e tubercolotici. A causa della sua denuncia delle violente repressioni da parte dell'esercito keniano verso le popolazioni somale presenti nell'area, Annalena è costretta a lasciare il paese.

Nel 1987 inizia la sua azione in Somalia, dove sarà presente in fasi diverse fino al suo assassinio, nel 2003, conducendo importanti programmi a favore delle donne, contro l'infibulazione, la cura della cecità e della tubercolosi. Sempre in preparazione al 20° anniversario della morte della volontaria forlivese, il “suo” Comitato forlivese, unitamente al Centro Missionario diocesano, al Centro per la Pace Forlì e alla Compagnia “Quelli della via”, hanno avviato una lettura recitata dei suoi scritti sulla pagina Fb e sul canale Youtube collegati al sito ‘AnnalenaTonelli.it’. Dopo le letture del 2 e 16 aprile scorsi, l’appuntamento è per il prossimo 30 aprile, sempre incentrato sul 1969, l’anno in cui Annalena arrivò in Kenya, già carica di passione per quei “brandelli di umanità ferita” ai quali ha interamente donato l’esistenza terrena.