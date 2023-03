Sono 17 le detenute in carcere a Forlì, focus in Regione: "La rieducazione per dare un senso alla pena detentiva"

Nelle strutture carcerarie italiane (dati aggiornati al 28 febbraio 2023) sono presenti 2.425 donne (su un totale di 56.319 detenuti), di cui 153 in Emilia-Romagna (su un totale di 3.417 detenuti). Sono cinque le sezioni femminili nelle carceri della regione: Bologna (78 donne), Forlì (17), Modena (32), Piacenza (16) e Reggio Emilia (10). In regione non si registrano donne detenuti con figli al seguito. Questa la fotografia della situazione detentiva delle donne in regione emersa dal seminario “Quando il carcere è al femminile”, tenutosi nella sede dell'Assemblea legislativa. Un incontro per conoscere questa componente minoritaria del sistema carcerario con problemi ed esigenze diverse rispetto a quelle degli altri detenuti e, quindi, che necessita di percorsi di trattamento su misura. Si è trattato di un’iniziativa organizzata dall’ufficio del garante dei detenuti collegata al ciclo di eventi programmati in Assemblea legislativa per la festa della donna, in concomitanza con la chiusura della mostra fotografica (anche questa in Assemblea) di Giampiero Corelli “Domani faccio la brava”, sempre dedicata alla detenzione femminile.

“La detenzione al femminile - ha spiegato Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti, introducendo il seminario - rappresenta uno degli aspetti più complessi e, forse, anche meno conosciuti del mondo penitenziario. La complessità deriva dai valori propri della donna che, nel contesto detentivo, amplifica aspetti di fragilità e di sofferenza: pensiamo ad esempio alla lontananza, costretta, dalla cura dei figli". La non conoscenza prende invece origine dallo stesso fenomeno della detenzione al femminile, che si potrebbe definire marginale visti i numeri (meno di 150 donne contro 3.400 uomini in Emilia-Romagna) ma che sfida il sistema delle politiche di welfare e delle politiche di inclusione. Il grande rischio è di dimenticare le piccole comunità, in questo caso le detenute. Questi due aspetti marcano un solco che affonda ancora di più le problematiche legate alla parità di genere ed è per questo che dedicare a questo tema una mattina, un seminario, qui nel palazzo dell’Assemblea legislativa, significa puntare l’attenzione, la giusta attenzione, a un fenomeno che non dobbiamo sottovalutare”.

La presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti, è intervenuta sulla necessità di ampliare le occasioni di lavoro nelle carceri: “Il lavoro, anche in carcere, è un diritto. La stessa carta costituzionale, all’articolo 27, ci ricorda che ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’. È proprio la rieducazione, che vuole dire reintegrazione, a dare un senso alla pena detentiva. Da subito, quindi, occorre favorire percorsi, anche attraverso la presa di coscienza degli errori fatti, che consentano a questi uomini e donne di riprendersi la propria vita. Per ripartire, per ricostruire”. La presidente spiega poi quello che si sta facendo in Emilia-Romagna: “È fra le regioni più attive su queste tematiche. Oggi l’azione educativa in carcere serve a promuovere un cambiamento non coercitivo e neanche correttivo ma di opportunità, da sfruttare soprattutto all’esterno. Il detenuto non deve, quindi, essere abbandonato ma sostenuto anche fuori, partendo dalle reti sociali di riferimento”.

Il presidente della commissione assembleare per la Parità e per i diritti delle persone, Federico Amico, è intervenuto sui bisogni delle donne in carcere: “La giornata di confronto e di studio promossa dal garante Cavalieri accende una luce sulla condizione delle donne detenute e pone l’accento sull’urgenza che il sistema carcerario riconosca la peculiarità della detenzione femminile. Le donne detenute - la minoranza della popolazione carceraria - vivono in un contesto che non riconosce i bisogni e le singolarità in quanto costruito in base a istanze maschili”.

Dal rapporto di Antigone sulla detenzione femminile, pubblicato pochi giorni fa, emerge che in Italia l’affollamento delle sezioni femminili è del 115 per cento, contro il 113,7 per cento degli uomini. Il 12,4 per cento delle donne in carcere ha diagnosi psichiatriche gravi (rispetto al 9,2 per cento dell’intera popolazione carceraria). Le donne hanno condanne più leggere rispetto agli uomini (i reati maggiori sono quelli contro il patrimonio) mentre sono solo 12 quelle sono sottoposte al 41 bis. Una detenuta su due lavora, mentre il 7,1 per cento risulta analfabeta. Per le donne, inoltre, è in crescita la detenzione domiciliare. Negli ultimi 10 anni le donne straniere detenute nelle carceri italiane sono diminuite, tanto che attualmente sono il 30,5 per cento del totale.

La linea tracciata dall’associazionismo carcerario (come, ad esempio, Antigone, Teatro del Pratello, Gomito a gomito e Altro diritto, di Bologna, MaMiMò di Reggio, Technè di Forlì e Fondazione teatri di Piacenza) nel corso del seminario “Quando il carcere è al femminile” è chiara: “Il lavoro viene prima di tutto, perché le donne non sanno oziare, sono creative e sono responsabili, necessitano di percorsi di trattamento penitenziario su misura”. Dall’associazionismo è stata rimarcata l’importanza di sviluppare, parallelamente, progetti culturali: “Si tratta di una componente da non sottovalutare, rivolta al reinserimento sociale. A partire da percorsi scolastici ma anche formativi come quelli artistici, che sono numerosi in regione, come ad esempio i progetti teatrali che prevedono il coinvolgimento di persone detenute”. Serve poi particolare attenzione sul tema dei diritti: “La detenzione femminile si può migliorare, a livello legislativo ma anche semplicemente amministrativo perché le donne devono avere le stesse opportunità degli uomini”.

Illuminante l’esperienza di una dipendente di Gomito a gomito, Joy Sunday, ex detenuta e ora in affido con l’assistenza sociale: “Ho imparato un mestiere, che per me rappresenta il futuro. Si tratta di una grande opportunità, di un percorso che mi ha aiutato e mi aiuta tanto, perché mi ha dato il modo di ripartire”. Marco Bonfiglioli, del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per l’Emilia-Romagna e le Marche, ha ribadito che “serve un’attenzione particolare, parliamo di una componente carceraria che ha bisogni diversi rispetto agli altri detenuti”. Quindi, ha sottolineato come “per queste donne servano percorsi dedicati, trattamenti su misura, nuove opportunità, e conseguentemente risorse riservate”. Parallelamente, ha evidenziato Bonfiglioli, “è necessario pensare per queste donne a modalità alternative al carcere”.

Sulla stessa linea i vertici delle strutture carcerarie regionali in cui sono presenti sezioni femminili, a partire da Rosa Alba Casella, Palma Mercurio e Gabriella Lusi, rispettivamente direttrici delle strutture carcerarie di Bologna, Forlì e Piacenza: “Per queste donne servono percorsi di trattamento penitenziario su misura, con il coinvolgimento dei territori. Percorsi che non possono essere slegati da quella che è la storia di queste persone. È quindi fondamentale che le detenute conservino i legami familiari. L’obiettivo deve essere quello di alleggerire le sezioni femminili e serve un lavoro di rete. Le detenute rappresentano una minoranza rispetto al totale dei detenuti, sono una risorsa, propense a studiare e lavorare”.