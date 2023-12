Convivere con l'invecchiamento tenendo corpo e mente allenati: concluso il corso Movimenti

Anap Confartigianato e Rete Magica Amici per l’Alzheimer e il Parkinson Odv hanno promosso la seconda edizione del corso Movi-menti, buone pratiche per un salutare stile di vita, pensato per le persone over 60, in buona salute, che vogliono prendersi cura di mente e corpo per contrastare future eventuali patologie legate all’invecchiamento. Il corso base, costituito da 15 incontri, è giunto alla conclusione e i corsisti hanno ricevuto, durante l’ultimo appuntamento, l’attestato di partecipazione, festeggiando l’evento con un piccolo rinfresco.

"Con invecchiamento attivo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità indica la capacità di invecchiare restando in buona salute, godendo di una buona qualità della vita, sfruttando al meglio il proprio potenziale fisico, sociale e mentale lungo tutto il corso dell'esistenza, partecipando secondo i propri bisogni, desideri e capacità. Vogliamo creare le condizioni affinché questa condizione si verifichi", chiarisce la coordinatrice Anap Silvia Foschi, promotrice dell’iniziativa.

"Il privilegio di avere nel nostro Paese un indice di longevità tra i più alti al mondo non deve diventare una penalizzazione per gli anziani, costretti alla solitudine o a sentirsi marginalizzati - conclude -. Dobbiamo tutelare i più fragili, favorendo occasioni di incontro, di socialità, diffondendo buone pratiche, dal movimento all’alimentazione, mettendo a disposizione strumenti utili e facilmente adottabili per invecchiare serenamente". Anap e Rete Magica collaborano proprio per creare possibilità e opportunità per la costruzione di un proprio progetto di vita, adeguato e aggiornato alle proprie condizioni fisiche, psicologiche, contrastando i rischi di esclusione.