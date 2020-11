Conviviale online del Rotary Club Forlì per celebrare le Forze Armate

Saranno alcuni rappresentanti delle Forze Armate gli ospiti della conviviale online del Rotary Club Forlì, riservata ai soci, che si svolgerà martedì 3 novembre alle 20.30 sulla piattaforma Zoom in occasione della Festa delle Forze Armate che si celebra il 4 novembre. Gli interventi saranno preceduti dagli inni alle bandiere e dall'introduzione del presidente del sodalizio, Massimo Amadio. Nella chiesa del Suffragio in Corso della Repubblica, inoltre, si è svolta, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, la messa in memoria dei defunti rotariani celebrata dal rettore, don Paolo Giuliani.

Nella preghiera, domenica, il presidente Amadio ha anche ricordato Daniela Bergossi, moglie del past president Claudio Cancellieri, e il socio architetto Roberto Pistolesi, entrambi scomparsi recentemente. La liturgia è stata accompagnata dalla voce del soprano Marina Maroncelli, dalle musiche della Giovane Orchestra dell'Istituto Musicale Angelo Masini, diretta dal M° Fausto Fiorentini, e dal Coro di San Filippo Neri diretto dal M° Paolo Bacca. Sabato 7, inoltre, sempre sulla piattaforma Zoom è in programma l'Idir, Istituto distrettuale di informazione rotariana, con i relatori in diretta da Casa Spadoni a Faenza e i soci collegati online, compresi quelli del Rotary Club Forlì e del Tre Valli.

Vi sarà anche una tavola rotonda sui principali progetti distrettuali e verranno pure affrontati temi legati all'economia circolare e alla lotta contro la violenza sulle donne. Oltre alle autorità forlivesi parteciperanno quelle distrettuali e verrà ripreso il motto dell'annata 2020-2021 scelto dal presidente internazionale Holger Knaack "Il Rotary crea opportunità". Ci sarà anche la relazione del Governatore del Distretto 2072, Adriano Maestri, che è stato in visita al Rotary Club Forlì a Palazzo Albicini lo scorso 21 ottobre.