"Cooking Quiz", sfida tra 26mila studenti: l'Artusi centra la top 20 nella finalissima nazionale

Si è conclusa la sesta edizione del "Cooking Quiz Digital", il progetto didattico ideato da Plan Edizioni, Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime. Un’edizione da record per il numero di scuole e studenti coinvolti e per la grande partecipazione e il commovente entusiasmo dei protagonisti: gli studenti degli Istituti Alberghieri d’Italia. Dopo un tour “digitale” che ha raggiunto 105 istituti alberghieri coinvolgendo oltre 26.000 studenti,le classi finaliste degli indirizzi “enogastronomia”, “sala-vendita” e “arte bianca - pasticceria” si sono battute per ottenere l’ambito titolo di campione nazionale "Cooking Quiz 2022". In finale, a rappresentare la provincia di Forlì-Cesena, i ragazzi dell’istituto “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli che con la classe 4^G indirizzo pasticceria ha ottenuto un 18esimo posto in classifica nazionale. Ottimi piazzamenti anche per la 4^H sala-vendita e per la 4^D cucina.

Campioni d’Italia per l’indirizzo “Enogastronomia” i ragazzi della 4^A dell’istituto “Domenico Rea” di Nocera Inferiore, al secondo posto la 4^BT dell’IIS “Gae Aulenti” di Biella e medaglia di bronzo al “Crocetti - Cerulli” di Giulianova con la classe 4^C. Per l’indirizzo “Sala-Vendita” medaglia d’oro per i ragazzi dell’Ipia “Emanuele Loi” classe 4^B, secondo posto per la 4^A dell’Ipsseoa “Assisi” e terzo posto per l’IIS “Bernardino Lotti” di Massa Marittima classe 4^F. Ha ottenuto il gradino più alto del podio per l’indirizzo “Pasticceria” l’Ipssec “Olivetti” di Monza con la classe 4^H, argento per la 4^D dell’IPS “Alfio Moncada” di Lentini e 3^ posto il “Crocetti - Cerulli” di Giulianova, classe 4^I.