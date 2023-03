Coppi e Bartali 2023 per le vie di Forlì, tutte le chiusure al traffico e le modifiche alla viabilità e alla sosta

La tappa forlivese della Settimana ciclistica internazionale “Coppi e Bartali”, 25ma edizione, comporta una serie di disagi alla circolazione nella giornata di giovedì 23 marzo, a partire dalle 12 con l'avvio da piazza Saffi per poi approdare al Velodromo di viale Roma tra le 15,30 e le 16. La tappa “regina” Forlì-Forlì, dedicata ai campioni Ercole Baldini e Angelo Panbianco, vede sulle strade romagnole squadre di prima fascia e, col pettorale numero uno, anche il colombiano Egan Bernal, alfiere della Ineos Grenadier e già vincitore del Tour de France e del Giro d'Italia.

La partenza da piazza Saffi

La piazza, dove fin dalle prime ore del mattino viene allestito il Villaggio, viene chiusa al traffico veicolare (compresi i bus) già a partire dalla mezzanotte di mercoledì. Da qui, intorno alle 12 i corridori si muovono a velocità controllata in direzione di corso della Repubblica verso piazzale della Vittoria, viale Roma e via Campo di Marte - dove avviene la partenza ufficiale all’altezza di via Rivalta - per poi proseguire in via Campo degli Svizzeri, via Placucci, viale dell’Appennino e via delle Caminate, fino a confine con Meldola. Per consentire lo svolgimento della gara, la circolazione sarà sospesa temporaneamente sull’intero tragitto. Limitate le chiusure al momento della partenza, previste in corso della Repubblica dalle 11,30 fino alle 12,15 circa.

L’arrivo al Velodromo

I 175 corridori in gara, percorrendo sterrato e strade bianche in un circuito ad anello, attraversano i Comuni di Meldola, Bertinoro - dove è previsto uno speciale omaggio alla memoria del campione Arnaldo Pambianco scomparso da alcuni mesi -, Cesena e Forlimpopoli. Da qui, alla rotonda dell’Artusi, il serpentone fa ritorno a Forlì, lungo la via Emilia e viale Roma fino all’arrivo al Velodromo "Glauco Servadei" previsto tra le 15,30 e le 16. Dalle 14,30 circa e fino al termine della manifestazione, intorno alle 16,15, viale Roma viene chiusa al traffico, dall’intersezione con via Campo di Marte fino al Comune di Forlimpopoli e sono consentiti unicamente (fino a quando possibile), gli attraversamenti nei punti presidiati dagli agenti della Polizia locale. Dalle 13,30 e fino al termine del passaggio di gara sono chiusi anche i due svincoli di uscita della tangenziale su viale Roma.

Divieti di sosta

Vietata la sosta dalle 7,30 alle 12,30 in corso della Repubblica, piazzale della Vittoria (lato giardini pubblici), via Campo di Marte, via Campo degli Svizzeri, viale dell’Appennino (da via Placucci e via delle Caminate).

Presenti 40 agenti e 100 volontari per limitare i disagi

A garantire il corretto svolgimento della gara e a limitare i disagi al traffico, soprattutto in un giorno feriale, “ci saranno circa quaranta di agenti della Polizia locale coadiuvati da oltre cento volontari di numerose associazioni”, hanno sottolineato il vicecomandante della Polizia locale Andrea Gualtieri e la sovrintendente Barbara Bovelacci, “che confermano così la preziosa collaborazione che dura ormai da molti anni in occasioni delle manifestazioni sportive cittadine”. La gara culminerà al Velodromo di viale Roma, dove l’arrivo è previsto intorno alle 16. Qui sarà posizionato anche un maxi schermo che trasmetterà l’ultima ora di tappa. La ciclistica, che sarà trasmessa su Rai Sport, vedrà anche 140 paesi in collegamento.

Così a Forlimpopoli

Anche a Forlimpopoli ci saranno alcune modifiche alla viabilità in occasione della tappa della Coppi Bartali. Nella località artusiana il passaggio dei ciclisti è previsto dalle 14,15 alle 15,50. In quell'orario si rende necessaria la sospensione della circolazione stradale in corrispondenza delle rotonde Meldola-Trò-Selbagnone, Meldola-Provinciale 37-Selbagnone e Provinciale 37-Nuove Fondine, lungo la via Emilia a Nuove Fondine e Amendola Sarà anche attuato un prefiltro alla intersezione della circonvallazione San Leonardo con direzione verso San Leonardo per chi proviene da Cesena.

Così a Predappio

Anche il territorio del Comune di Predappio sarà marginalmente interessato dal transito della gara ciclistica. Il passaggio è previsto fra le 12:15 e le 12:30. La chiusura al transito sarà anticipata rispetto a questi orari.