Perdono l'orientamento durante l'escursione: soccorsi dai Vigili del Fuoco

Coppia soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo aver perso l'orientamento durante un'escursione. E' successo nel tardo pomeriggio di domenica nella zona di Fiumicello (Premilcuore). La squadra del presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Santa Sofia insieme alla squadra del Distaccamento di Rocca San Casciano si è attivata in seguito alla segnalazione da parte di una coppia che si era persa lungo un sentiero di montagna. Le squadre sono riuscite a raggiungere i due e ricondurli in zona sicura in buone condizioni di salute.