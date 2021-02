"Coprifuoco" alcolico: sorpresi ubriachi in auto nel cuore della notte in viale Roma

Un 47enne di nazionalità albanese, in regola con il soggiorno e residente in Lombardia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in seguito ad un controllo con l'alcoltest e sanzionato anche per la violazione della normativa anti-covid. I fatti cono stati accertati nella nottata tra lunedì e martedì, quando, poco prima delle 2, una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì ha intimato l’alt al conducente di una Mercedes che transitava lungo viale Roma in direzione di Forlimpopoli.

All’interno vi erano persone, l'automobilista 47enne e il passeggero di 26 anni, che non hanno saputo fornire adeguata giustificazione in merito alla violazione del coprifuoco. Durante le fasi della verbalizzazione degli illeciti amministrativi anticovid gli agenti hanno percepito che entrambi presentavano la tipica sintomatologia riconducibile all’abuso di alcolici, per cui hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì per l'accertamento etilometrico.

Risultato positivo con un tasso superiore a 0,80 grammi per litro, al 47enne è stata ritirata la patente con contestuale denuncia alla magistratura per la guida in stato di ebbrezza. Il passeggero, che non aveva al seguito alcun documento, è stato identificato con riscontro dattiloscopico, dal quale è emerso che era in regola con il permesso di soggiorno.

Questo però non gli ha risparmiato una denuncia alla autorità giudiziaria per non avere osservato gli obblighi di legge circa l’esibizione, alla richiesta degli agenti, di idonea documentazione comprovante la sua regolarità. Anche per il giovane è stata staccata la sanzione amministrativa per avere violato il cosidetto “coprifuoco”, oltre all’ulteriore illecito amministrativo per lo stato di ubriachezza.