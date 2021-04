Coraggio e determinazione, un segnale di ottimismo nell'era del covid: a 35 anni si lancia in una nuova attività

Una ventata di positività in un periodo tutt'altro che semplice. Cambio di gestione alla pescheria friggitoria "Piccolomini" di Santa Sofia. A lanciarsi nella nuova avventura è stata Giulia Lombardi, 35 anni, che ha deciso di investire sull'attività di via Gentili. Nei giorni scorsi la commerciante ha ricevuto la visita del sindaco Daniele Valbonesi e dagli assessori Isabel Guidi, Ilaria Marianini e Matteo Zanchini.

"In un periodo di grande sofferenza per le attività economiche, con coraggio e determinazione Giulia subentra alla gestione della storica pescheria Piccolomini nel borgo di S.Sofia - evidenzia il sindaco Valbonesi -. Come Amministrazione Comunale ci congratuliamo con Giulia per questa nuova avventura, certi che possa regalarle le soddisfazioni che merita". La pescheria è attiva anche a Civitella.

Dal 1950 ad oggi sono stati tre i passaggi: nel 1982 Adele Marzocchi passò la mano al figlio Enio che, dopo quasi quarant'anni, passa a sua volta il testimone alla giovane santasofiese. Ben 71 anni, quindi, per la famiglia Piccolomini nella bottega di viale Roma, sulla Bidentina: ora toccherà a Giulia, che comunque manterrà lo storico 'nome', portare avanti l'attività.