Cordoglio in città per la morte della dipendente comunale. Il sindaco: "Era un punto di riferimento"

Lutto in città per la scomparsa di Margherita Puglia, dipendente del Comune di Forlì. Così la ricorda il sindaco Gin Luca Zattini: "Per lungo tempo, Margherita è stata un punto di riferimento del servizio accoglienza in Municipio, dedicando il proprio impegno quotidiano, svolto sempre con dedizione e senso del dovere, al rapporto con gli amministratori, i dipendenti e i cittadini. La ricordiamo con affetto e stima, come persona appassionata del proprio lavoro e con un forte attaccamento all'istituzione civica. A nome dell'intera Amministrazione comunale di Forlì, in questo momento di dolore, esprimo ai figli, alla nipote e ai familiari di Margherita i sentimenti di cordoglio e vicinanza, unendo in un grande abbraccio amici e colleghi".

Puglia, 63 anni, era ricoverata in ospedale da un mese, dove lottava contro una grave malattia oncologica. La sua salma sarà esposta nella camera mortuaria dell'ospedale Pierantoni (Vecchiazzano) dalle 14 di sabato fino a martedì, per raggiungere poi la chiesa dei Cappuccini di Palermo, sua città d'origine, dove mercoledì 20 dicembre si terranno i funerali.