Il dramma sull'A1, gli amici piangono la scomparsa di Davide: "Eri una splendida persona"

"Riposa in pace Dibla. Verrai sempre ricordato per la splendida persona che eri". Sono tanti i messaggi, come quello di Mariah, che ricordano Davide Di Blasio, il giovane forlivese deceduto alle prime luci dell'alba di venerdì in un tragico incidente stradale lungo l'A1 Milano-Napoli all'altezza di Piacenza. "Ciao angelo buono, rimarrai sempre nei nostri cuori - scrive Federica - Mancherai tantissimo". Il dramma si è materializzato intorno alle 6.30 all'altezza del chilometro 56. In quel momento c'era la nebbia ed era particolarmente fitta.

Di Blasio viaggiava in direzione nord a bordo di una "Renault Clio" insieme ad un 26enne pakistano ed un minorenne di nazionalità straniera. Improvvisamente l'auto è finita contro il new jersey in cemento, sbalzando nella corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un mezzo pesante. Nell'urto il ventenne è deceduto sul colpo insieme al pakistano, mentre il minorenne ha riportato gravi lesioni. "Dibla", come era conosciuto dagli amici, aveva frequentato la sezione A dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell'istituto tecnico commerciale "Matteucci", diplomandosi nel 2022.