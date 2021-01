Coronavirus, i numeri della settimana nel Forlivese: 17 morti, ma più guariti che nuovi positivi

Dall'11 al 18 gennaio vi sono state ben 17 vittime nel Forlivese risultate positive al covid-19. Nell'ultima settimana le positività in più sono state 426, mentre le guarigione sono stati 433. Questo quanto emerge dall'andamento dell'epidemia aggiornato dalla Prefettura. I casi attivi sono 1332, 24 in meno rispetto al dato dell'11 gennaio scorso, comprensivo anche di 50 non residenti nel comprensorio. Nel dettaglio sono 1266 gli infettati in insolamento domiciliare (erano 1290 nel precedente bollettino settimanale), mentre i ricoverati sono 66 (stabile), tre dei quali in terapia intensiva.

A Forlì i positivi totali sono 860 (la scorsa settimana erano 897), di cui 815 in isolamento e 45 ricoverati (tre in terapia intensiva). Questa la situazione sul resto del territorio: Bertinoro 57 positivi (due ricoverati con sintomi), Castrocaro 63 (treo ricoverati), Civitella 20 (un ricoverato), Dovadola 26, Forlimpopoli 61 (due ricoverati con sintomi), Galeata 26 (due ricoverati), Meldola 63 (quattro ricoverati), Modigliana 4, Predappio 35 (tre ricoverati), Premilcuore 1, Portico 2, Santa Sofia 24 (due ricoverati), Rocca San Casciano 22 e Tredozio 16. I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 7339, mentre i guariti 577.

Per quanto concerne i decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 145 vittime a Forlì, otto a Bertinoro, quattro a Castrocaro, due a Civitella, tre a Dovadola, 20 a Forlimpopoli, 20 a Meldola, 15 a Predappio, sei a Rocca San Casciano, cinque a Santa Sofia ed una a Tredozio. In provincia i casi attivi sono 3230 (348 in meno rispetto alla scorsa settimana), 152 dei quali ricoverati (otto in terapia intensiva) e 3078 in quarantena. Dall'inizio della pandemia si contano 15672 casi, 12035 guariti e 407 morti.