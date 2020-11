Coronavirus, 5 studenti positivi in 4 diverse scuole: due classi in quarantena

Grazie all’attività di contact tracing svolta dall’Igiene pubblica di Forlì, sabato sono stati individuati 5 nuovi casi Covid in 4 scuole. Per quanto riguarda un alunno della media Orceoli, un alunno della scuola primaria di Santa Sofia e un alunno della scuola primaria di Civitella, a seguito del sopralluogo eseguito da parte di operatori sanitari presso gli istituti, si è verificato il rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nelle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia dell’Istituto Superiore di Sanità e della regione Emilia-Romagna. Pertanto non vengono individuati contatti stretti ad alto rischio in ambito scolastico del positivo, ma solo contatti occasionali.

I contatti occasionali dovranno monitorare la comparsa di febbre o altri sintomi sospetti per Covid (tosse, raffreddore, diarrea,congiuntivite) per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. In caso di comparsa di sintomi, è necessario contattare tempestivamente il proprio medico di medicina generale. Per i contatti occasionali non è prescritta la quarantena o la sospensione della frequenza scolastica, ma si raccomanda di utilizzare la mascherina chirurgica, avere una accurata igiene delle mani ed evitare occasioni di aggregazione che impediscano il distanziamento fisico. A tutti i contatti occasionali viene proposto un tampone.

Per quanto riguarda, invece un alunno della Benedetto Croce ed un alunno di un'altra sezione della Orceoli a seguito del sopralluogo preventivo eseguito da parte di operatori sanitari presso l’istituto si è verificato il rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nelle indicazioni. Tuttavia in considerazione del fatto che lo screening, effettuato a seguito di una precedente positività riscontrata nella stessa classe, ha evidenziato una ulteriore positività, si è reso necessario assimilare gli alunni della classe a contatti stretti ed essi devono essere posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto, ovvero con esecuzione di tampone nel decimo giorno; 14 giorni dall’ultimo contatto, senza esecuzione di tampone.