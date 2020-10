Coronavirus, non cala il numero dei positivi: contagi da familiari o focolai già noti

Non cala il numero dei contagiati da covid-19. Anche sabato si registrano oltre 30 casi: sono infatti 38 i nuovi positivi, di cui 9 asintomatici, dato che comprende i casi degli studenti già comunicati venerdì pomeriggio dall'Igiene Pubblica. In sedici hanno scoperto di aver contratto il virus per contatto con positivi (focolai già noti), otto per contatto con familiari positivi, undici dopo che il medico di famiglia ha richiesto il tampone per la presenza di sintomi e due a seguito di tampone effettuato in laboratorio privato. C'è anche un caso di rientro dall'estero, precisamente dal Marocco. Questa la distruzione: 24 a Forlì, 2 a Bertinoro, uno a Civitella, quattro a Meldola, uno a Galeata, due a Predappio, tre a Forlimpopoli ed uno a Santa Sofia. In tutta la provincia sono 61, 23 guariti.

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 40.333 casi di positività, 641 in più rispetto a venerdì, su 13.313 tamponi eseguiti. Dei nuovi positivi, sono 282 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 261 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 228 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di sabato è 42,5 anni. Sui 282 asintomatici, 173 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con i test pre-ricovero. Per 38 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.