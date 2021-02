Covid, si aggrava la situazione alla "Madonna del Cantone": 22 positivi, muore una 92enne

"Si è aggravata la situazione del contagio alla casa di riposo "Madonna del Cantone"". A comunicarlo è il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, annunciando che sono 21 gli ospiti positivi al covid, oltre ad una infermiera. Fortunatamente "nessuno di loro evidenzia difficoltà respiratorie. Siamo però anche in attesa del risultato di altri tamponi". Purtroppo è riconducibile al virus il decesso di una 92enne, già sofferente di patologie pregresse, che era stata trasferita alla casa di riposo di Predappio assieme ad altri due ospiti.

"La situazione è seguita con attenzione dall'equipe medica del Servizio di Igiene che nella giornata di venerdì sarà presente nella struttura - prosegue Dardi -. Sempre venerdì verrà effettuato dai tecnici dell'Ausl il sopralluogo alla sala del teatro per organizzare la struttura come punto per le vaccinazioni".