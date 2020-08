Coronavirus, due nuovi positivi a Forlì. Seguiti a domicilio anche nove bambini

Due nuovi positivi al covid-19 a Forlì. Si tratta di un cittadino di rientro dall'Albania ed di una persona sottoposta al tampone su indicazione del medico di medicina generale. Questo quando emerge dal bollettino diramato dalla Prefettura di Forlì-Cesena sulla base dei dati comunicati dall'Ausl Romagna ed aggiornati a venerdì alle 12. Salgono a 1.012 i casi totali di nuovo coronavirus nel Forlivese dall'inizio dell'emergenza sanitaria, dato che comprende anche i 110 morti.

Ancora zero casi nel Cesenate, mentre si conteggiano altri quattro guariti, che porta il complessivo di coloro che si sono messi alle spalle la malattia a 1.617. Interpellato da ForlìToday in merito al dibattito sulla riapertura delle scuole, Enrico Valletta, direttore del Dipartimento Trasversale Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di Forlì-Cesena e dell'Unità Operativa di Pediatria del "Morgagni-Pierantoni, ha comunicato "che, attualmente, sono nove i bambini positivi per Sars-Cov-2 seguiti a domicilio".