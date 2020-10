Covid-19, nuova impennata di casi: il virus circola in famiglia. E preoccupa un nuovo focolaio

La tregua, se è possibile definirla in questo modo, è durata 24 ore. C'è infatti una nuova impennata di positività da covid-19 nel Forlivese. E preoccupa un focolaio sviluppatosi a Forlimpopoli, collegato al Gruppo Alpini. L'Ausl Romagna riporta nel bollettino di giovedì 36 casi, 25 dei quali sintomatici, ma nessun ricoverato: 13 per contatto stretto con positivi, sei sono risultati positivi per contatto con famigliare positivo, cinque per contatto lavorativo con positivi, quattro a seguito di tampone richiesto dal medico di famiglia per sintomi, tre per sintomi in ricovero, due sono risultati positivi a seguito di rientro dall'estero (Burkina Faso e Romania), due per contatto con lo stesso coinquilino positivo ed uno per tampone eseguito in laboratorio privato. A Premilcuore si è registrato il primo caso, sintomatico, di questa seconda ondata. Questa la distribuzione degli altri casi: sei a Bertinoro, uno a Premilcuore, quattro a Forlimpopoli, quattro a Predappio, tre a Meldola e i restanti a Forlì. In totale in provincia ne sono stati contaggiati 65, con 27 guariti.

NUOVI CASI NELLE SCUOLE - Ben sei positivi accertati

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna i contagi continuano a crescere: 453 in più rispetto a mercoledì, su 12.631 tamponi eseguiti. Dei nuovi positivi, sono 211 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali: 155 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 183 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di giovedì è 45,7 anni. Sui 211 asintomatici, 135 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 35 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con screening sierologici, 6 con i test pre-ricovero. Per 32 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Modena (63), Reggio Emilia (57), Rimini (54), Piacenza (48), a Forlì (36), Parma (35), Ferrara (34), a Cesena (30), Ravenna (18). I tamponi effettuati sono stati mercoledì 12.631, ai quali si aggiungono anche 2.186 test sierologici.

La situazione nelle terapie intensive

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a giovedì sono 7.521 (373 in più di quelli registrati mercoledì). Purtroppo, si registra 1 nuovo decesso: si tratta di un uomo di 90 anni, in provincia di Modena. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.080 (+350 rispetto a mercoledì), oltre il 95% dei casi attivi. Sono 49 i pazienti in terapia intensiva (+14 rispetto a mercoledì) e 392 (+9, sempre da mercoledì) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Sul territorio, le 49 persone ricoverate in terapia intensiva, sono così distribuite: 5 a Piacenza (+1 rispetto a mercoledì), 5 a Parma (+1 rispetto a mercoledì), 2 a Reggio Emilia (+2 rispetto a mercoledì che erano 0), 7 a Modena (+2), 16 a Bologna (+5); 1 a Imola (+1 rispetto a mercoledì che erano 0), 1 a Ferrara (+1 rispetto a mercoledì che erano 0); 3 a Ravenna (+1), 3 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 4 a Rimini (invariato).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guarigioni

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.124 (+79 rispetto a mercoledì): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 27.117 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.