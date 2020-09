Coronavirus, sono 238 i casi attivi nel Forlivese: crescono i ricoverati

Sono 238 i casi di covid-19 attivi nel Forlivese. Di questi, otto sono ricoverati e tre si trovano in Terapia Intensiva, mentre i restanti 229 si trovano in isolamento domiciliare e non necessitano di cure ospedaliere. Nel Cesenate i casi attivi sono 229, di cui sette ricoverati (uno in rianimazione). Dall'inizio della pandemia i contagiati sono stati 2.468, di cui 1.807 guariti (+5 nelle ultime 24 ore).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel comprensorio di Forlì sono in 1015 coloro che hanno superato la malattia, mentre nel Cesenate 792. Resta inviariato il numero dei decessi, 110 nel Forlivese e 85 nel Cesenate. Rispetto a domenica, l'Ausl Romagna ha conteggiato in provincia 14 casi in più, tredici dei quali a Forlì ed undici di questi riconducibili ad un focolaio in ambito lavorativo.