Coronavirus, sei casi positivi nelle scuole di Forlì e di Meldola: contagiata anche una maestra

Altri sei positività nelle scuole del Forlivese. Due casi sono stati individuati in due scuole elementari di Forlì ed uno alla elementare "De Amicis" di Meldola. Un altro caso si riferisce ad uno studente di una scuola superiore, mentre altre due positività sono state individuate in due scuole dell'infanzia (per un caso si tratta di un docente). Per il caso dell'insegnante, comunica l'Ausl, "è risultato prima di tutto il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nelle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia", dell’Istituto superiore di sanità e della Regione Emilia Romagna". Il personale ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha valutato che per la classe dove insegna la maestra positiva, non è prevista la quarantena, ma l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo agli alunni e al personale scolastico (Ata e corpo docenti). E' stata prevista la quarantena per una collega, contatto stretto della docente.

Anche per il caso del bimbo, che frequenta "Il Girasole" (non è collegato al caso dell'insegnante e alla positività di pochi giorni fa), non sono emersi contatti stretti ad alto rischio: per questo motivo non è prevista la quarantena, ma l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo sia agli alunni che al personale scolastico (Ata e corpo docenti). Nessuna quarantena, ma solo tamponi per i due casi nelle elementari di Forlì: in attesa dell'esito le classi e e il personale coinvolto dovranno adottare tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni dall'ultimo contatto scolastico. Simile procedura anche per il caso che riguarda lo scolaro meldolese. Per quanto concerne lo studente delle superiori positivo (un istituto tecnico professionale), non sono emersi contatti stretti ad alto rischio. La classe non finirà in quarantena, ma dovrà sottoporsi a tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo. Procedura che riguarderà anche il personale Ata e il corpo docenti.

Informato di tre positività nel comune amministrato, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci aggiorna: "Il personale Ausl ha eseguito nella scuola gli accertamenti riscontrando il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nelle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia", dell’Istituto superiore di sanità e della Regione Emilia Romagna. L'Ausl ha poi effettuato tutte le verifiche del caso ed ha valutato che per la classe di appartenza dello studente positivo, non essendo stati individuati contatti stretti ad alto rischio, non è prevista la quarantena, ma l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo sia agli alunni che al personale scolastico (Ata e corpo docenti). I tamponi sono stati eseguiti nel pomeriggio di giovedì e sarà mia cura aggiornarvi dell’esito appena possibile. Ausl sta inoltre verificando altri eventuali contatti esterni alla scuola".