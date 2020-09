Coronavirus, si torna ai numeri di maggio: a Forlì quattro ricoverati in terapia intensiva, oltre 200 contagiati

Crescono le persone positive al covid-19 ricoverate all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Sono infatti otto, quattro delle quali nel reparto di Terapia Intensiva. Sono invece 203 i contagiati che non necessitano di cure ospedaliere e che si trovano in isolamento domiciliare. Il 31 agosto i casi attivi erano 134, con una sola persona ricoverata. L'Ausl Romagna ha comunicato alla Prefettura di Forlì-Cesena gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da covid.

E' dal quattro maggio scorso che non si contava un numero così alto di pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre è dal 22 maggio che il numero dei positivi non superava le 200 unità (all'epoca erano 227). Il reparto Covid 1 Pneumologia venne chiuso il 23 maggio, ritornando all'attività ordinaria. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 1213, dato compresivo degli 892 guariti e 110 morti. Nel Cesenate invece i casi attivi sono 184, sette dei quali ricoverati. Da febbraio i casi totali nel comprensorio di Cesena sono 1.013, 744 dei quali guariti e 85 morti.