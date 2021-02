Coronavirus, più guariti che nuovi positivi nell'ultima settimana di gennaio. Resta alto il numero di morti

Più guariti dal covid-19 che nuovi contagiati nell'ultima settimana nel Forlivese. Dal 25 gennaio al primo febbraio, sulla base dei dati comunicati dalla Prefettura lunedì pomeriggio, sono infatti 424 i nuovi positivi, mentre sono 468 le persone che sono state dichiarate guarite. I casi attivi sono 1282 (37 dei quali fuori ambito, ovvero non residenti nel territorio), 67 in meno ispetto al precedente resoconto, con 1207 infettati in isolamento domiciliare. Cala il numero dei ricoverati, da 84 a 75, uno dei quali in terapia intensiva. Resta alto il numero delle morti riconducibili al virus, 23, aggiornando il complessivo a 278.

A Forlì i positivi totali sono 779 (la scorsa settimana erano 799), di cui 730 in isolamento e 49 ricoverati (uno in terapia intensiva), mentre i guariti sono stati 287. Questa la situazione sul resto del territorio: a Castrocaro i positivi sono 92 (dato che risente del focolaio alla casa di riposo Ziani Venturini), 2 dei quali ricoverati con sintomi, mentre a Bertinoro ci sono 53 positivi in isolamento domiciliare e quattro ricoverati, Civitella 25 (due ricoverati), Dovadola 43 (un ricoverato), Forlimpopoli 56 (cinque ricoverati), Galeata 5, Meldola 101 con sei ricoverati (dato che risente del focolaio alla casa di riposo Drudi), Modigliana 9, Predappio 37 (tre ricoverati), Premilcuore 2, Portico 3, Santa Sofia 14 (due ricoverati), Rocca San Casciano 16 e Tredozio 6.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 175 vittime a Forlì (+12), dieci a Bertinoro (+1), sei a Castrocaro (+2), cinque a Civitella (+2), sei a Dovadola (+1), 20 a Forlimpopoli, 25 a Meldola (+4), 17 a Predappio (+1), sei a Rocca San Casciano, cinque a Santa Sofia ed una a Tredozio. In provincia i casi attivi sono 2586(462 in meno rispetto alla scorsa settimana), 168 dei quali ricoverati (tre in terapia intensiva) e 2.415 in quarantena. Dall'inizio della pandemia si contano 17694 casi (8297 nel Forlivese), 14620 guariti (6737 nel Forlivese) e 488 morti.