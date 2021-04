Coronavirus, al via le vaccinazioni al carcere: saranno organizzate in due giorni

Parte la campagna di vaccinazione nel carcere di Forlì. La somministrazione del siero anti-covid avverrà nelle giornate di lunedì e mercoledì. Nei giorni il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid nominato dal governo Draghi, aveva spiegato che d'intesa con il ministero della Salute è stato stabilito che le somministrazione procederanno "parallelamente" a quelle delle categorie prioritarie ed interesseranno "il personale della polizia penitenziaria e i detenuti negli istituti penitenziari non ancora sottoposti alla prima somministrazione tenendo in considerazione anche il personale amministrativo che opera in presenza".