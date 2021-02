Coronavirus alla "Drudi", Consiglio comunale straordinario: i positivi sono 8

Convocato dal sindaco Roberto Cavallucci un Consiglio comunale straordinario per aggiornare tutti i consiglieri in merito alla situazione legata alla pandemia all'interno della “Drudi”. La seduta si svolgerà, nel rispetto delle norme anti covid, a porte chiuse. Per tutta la cittadinanza sarà reso disponibile nei giorni successivi, sul sito internet del Comune, l’audio dell’intero Consiglio comunale. "Altri 13 ospiti sono clinicamente guariti - informa il sindaco- e venerdi l'Ausl ha effettuato i tamponi di screening a operatori ed ospiti. Attualmente all'interno della “Drudi” sono presenti 97 ospiti, di cui 89 negativi e 8 positivi. Due nostri ospiti negativi al covid si trovano in un'altra struttura covid dove erano stati trasferiti ad inizio focolaio. Prosegue l'attività di costante monitoraggio con il gestore e Ausl, così come proseguono le attività al fine di garantire idonea assistenza sanitaria a tutti gli ospiti".