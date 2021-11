Coronavirus, altre due vittime a Bertinoro: deceduta la moglie del 90enne morto pochi giorni fa

Sono tre le vittime riconducibili al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Dopo il decesso di un novantenne alcuni giorni fa, Bertinoro conta altre due vittime: si tratta di due donne rispettivamente di 84 e 85 anni (la terza vittima in provincia è una 87enne di Sogliano al Rubicone). Tra le vittime, spiega il sindaco Gessica Allegni, “c’è la moglie del signore deceduto due giorni fa. I decessi delle due donne non sono casi tra loro collegati, entrambe erano state ricoverate in seguito a contagi contratti in ambito familiare. Voglio manifestare ad entrambe le famiglie la vicinanza di tutta la comunità Bertinorese e le mie più sentite condoglianze. Come sempre invito tutti alla massima attenzione e a non sottovalutare l'importanze dei dispositivi di protezione e della vaccinazione. Dobbiamo mettere in campo tutta la responsabilità che serve e di cui siamo capaci”.

Rispetto a lunedì si contano 34 casi in più, 13 dei quali nel comprensorio di Forlì (12 sintomatici): 5 a Bertinoro, 4 in città, uno a Forlimpopoli, 2 a Meldola ed uno fuori ambito. I guariti in provincia sono 26. A martedì si contano 15 ricoverati, tre in terapia intensiva, mentre sono 337 i contagiati in isolamento domiciliare. Il report con l’andamento settimanale dell’epidemia in regione evidenzia che l’incidenza generale è in linea con quella della settimana scorsa (+0,5 casi per 100.000 abitanti). Sempre rispetto alla settimana scorsa, cala l’incidenza nella fascia 6-11 anni di età (-43,9 per 100mila abitanti), probabilmente per il contenimento dei focolai; crescono invece i casi di contagio nella fascia 14-18 anni (+11,3 per 100mila abitanti). Un leggero aumento si registra anche nelle classi di età con 45 anni e più.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 334 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 15.962 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (6.490 tamponi molecolari e 9.472 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì è del 2,1%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, in questi giorni, soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 113 nuovi casi, seguita da Modena (54) e Ravenna (43); poi Rimini (29), Ferrara e Cesena (entrambe con 21 nuovi casi), Reggio Emilia (17). Quindi Piacenza (16), Forlì (13), Circondario Imolese (5), e infine Parma (2). Dei nuovi contagiati, 119 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 105 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 168 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di martedì è 41,1 anni. Sui 119 asintomatici, 79 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 2 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 tramite i test pre-ricovero. Per 36 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 239 in più rispetto a martedì e raggiungono quota 411.797. I casi attivi, cioè i malati effettivi, mercoledì sono 7.611 (+87). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.262 (+76), il 95,4% del totale dei casi attivi.

Ai tre decessi in provincia se ne contano altri cinque: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 76 anni), due nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 87 anni e un uomo di 83 anni); due in provincia di Bologna (una donna di 84 e un uomo di 76 anni e). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.603. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-1 rispetto a lunedì), 320 quelli negli altri reparti Covid (+12). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Parma (numero invariato rispetto a martedì); 2 a Reggio Emilia (invariato); 3 a Modena (-1); 10 a Bologna (invariato); 3 a Imola (invariato; 4 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (+1); 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza e Ferrara (come martedì), Ravenna (-1).