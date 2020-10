Coronavirus, altri otto casi a scuola: alcune classi in quarantena

Altri otto casi di positività al covid-19 in ambito scolastico nel Forlivese. Due sono stati riscontrati rispettivamente al Liceo Scientifico e al Matteucci. A seguito del sopralluogo svolto dall'Igiene Pubblica, informa l'Ausl Romagna, "non sono stati individuati contatti stretti ad alto rischio con il positivo in ambito scolastico, ma solo contatti occasionali. Pertanto per la classe di appartenenza del positivo non è stata disposta la quarantena, ma l'effettuazione, ad alunni e personale docente, di un tampone ora ed un altro a 7-10 giorni". Lo stesso provvedimento è stato preso per la scuola elementare di Forlimpopoli, dove è risultato positivo un collaboratore scolastico, alla scuola media "Palmezzano" di Forlì, dove è risultato positivo uno studente.

Per quanto riguarda il caso di un alunno e di un docente della scuola dell'infanzia "Acquarello" di Forlimpopoli, è stato disposto il prolungamento della quarantena per gli alunni della classe dei positivi fino al 1 novembre. In quella data verrà effettuato, ad alunni e docenti, un tampone di fine quarantena. In quarantena fino al 30 ottobre anche gli alunni e due insegnanti di una classe della scuola d'infanzia "Santa Maria Lauretana", dove è risultato positivo un alunno. Al termine tutti dovranno sottoporsi al tampone. Per quanto riguarda il caso di un alunno della primaria "Rodari" di Forlì, è stata disposta la quarantena, fino al 30 ottobre, per quattro alunni ed un docente entrati in contatto con il positivo. I restanti alunni della classe verrano sottoposti ad un tampone.