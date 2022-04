Coronavirus, inversione di rotta nella curva dei contagi: nel Forlivese c'è il segno meno

Rallenta la crescita dei contagi da covid-19 nell'area romagnola, soprattutto nel Forlivese e nel Cesenate. E' quanto emerge dal bollettino dell’Ausl Romagna relativo alla settimana che va dal 4 al 10 aprile. Nel Forlivese si sono registrati 1.192 contagi, 28 in meno rispetto alla settimana precedente, mentre nel Cesenate sono passati da 1.492 a 1.445 (-47). Stabile l'aumento dei contagi nel Riminese, da 2.112 a 2.117, mentre il Ravennate presenta una curva dei nuovi positivi più alta, da 2.926 a 3.010.

Nella settimana in esame sono stati eseguiti 28.471 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 7.764 nuovi casi positivi (27.3%). "Per la quinta settimana consecutiva si registra un aumento dei nuovi casi sia in termini assoluti (+14) che percentuali verosimilmente in relazione alla diffusione della variante Omicron BA.2", informa l'Ausl Romagna nel report. Stabile in Romagna il numero di morti, 22, col Riminese a registrare il dato più dato di lutti (8, seguono il Forlivese e il Ravennate con 5 e il Cesenate con quattro).

Notizie positive dagli ospedali: cala il numero dei ricoverati, da 209 a 199, mentre sale a cinque i pazienti che hanno necessitato della terapia intensiva. "Considerando l’andamento dei nuovi casi, dei ricoveri totali, dei ricoveri in terapia intensiva e decessi da inizio pandemia si vede come a differenza delle ondate precedenti l’aumento considerevole dei nuovi casi delle ultime settimane non ha corrispondenza di ricoveri e decessi in egual modo, grazie alla diffusione della vaccinazione", viene evidenziato nel rapporto.

All'11 aprile sono 903.558 i vaccinati con prima dose in Romagna (326.270 in provincia di Forlì-Cesena), 866.747 con seconda dose (313.770), 591.763 (214.435) con terza dose e 2.308 con quarta dose (852) la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 108.638 dosi somministrate dai medici di medicina generale (44.502 in provincia).

Complessivamente sono stati sospesi 136 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'Ausl della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è pari o inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna: nel Forlivese sono 31, 26 dei quali dipendenti dell'Ausl Romagna, dato inviariato rispetto alla precedente informativa.