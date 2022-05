Coronavirus, anche un 67enne tra le vittime. Nel Forlivese 153 positivi in più

Sono due le vittime riconducibili al covid-19, nella provincia di Forlì-Cesena nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal report quotidiano della Regione Emilia Romagna sull'evoluzione dell'epidemia nel nostro territorio. A perdere la vita una donna di 87 anni di Cesena e un uomo di 67 anni di San Mauro Pascoli. Rispetto a martedì si registrano 291 positivi (16 fuori ambito), 153 dei quali nel Forlivese: 9 a Bertinoro, 5 a Castrocaro, 3 a Civitella, 1 a Dovadola, 96 a Forlì, 16 a Forlimpopoli, 3 a Meldola, 2 a Modigliana, 6 a Predappio, 4 a Rocca San Casciano e 3 a Santa Sofia. I guariti in provincia sono 234. In Emilia-Romagna si sono registrati 4.306 casi in più rispetto a martedì, su un totale di 21.406 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.221 molecolari e 10.185 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,1%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (+2 rispetto a martedì, pari al +6,7%), l’età media è di 67,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.331 (-38 rispetto a martedì, -2,8%), età media 75,8 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato), 8 a Reggio Emilia (+3), 2 a Modena (-3), 10 a Bologna (+2), 3 a Ferrara (-1), 2 a Ravenna (invariato) e 3 a Rimini (invariato). Nessun ricovero nella provincia di Forlì-Cesena e nel Circondario imolese.

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è di 45 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 948 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (660), Modena (641), Parma (598), Ravenna (379), Ferrara (375), Rimini (270), Forlì (153), Piacenza (144), Cesena (138 ); infine, nessun nuovo caso di positività è stato registrato nel Circondario imolese. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 54.247 (+83). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.884 (+119), il 97,5% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 4.196 in più rispetto a marted', mentre si contano 27 decessi, 11 dei quali avvenuti nei giorni scorsi ma registrati mercoledì. Il totale sale a 16.683.