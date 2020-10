Coronavirus, altri due bimbi positivi. Alla scuola media contagiato un compagno di classe

Altri due bimbi positivi al covid-19 dopo i tre casi segnalati negli ultimi giorni. Uno dei bimbi è un compagno di classe della media "Glauco Fiorini" di Villafranca, mentre l'altro è stato accertato in una scuola elementare. Informa l'Ausl Romagna: "Nel caso della scuola secondaria, il personale Ausl aveva valutato di non porre in quarantena tutta la classe del caso risultato positivo, ma solo alcuni studenti che avevano avuto contatti extrascolastici con il soggetto. Tra questi ultimi, a seguito dei tamponi effettuati, è risultato un solo caso positivo. Per tale motivo sono stati messi in quarantena i contatti stretti del nuovo caso positivo e non l'intera classe, già sottoposta a tampone".

Nel caso risultato positivo nella scuola elementare, all’esito degli accertamenti del personale Ausl, "è risultato prima di tutto il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nelle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia", dell’Istituto superiore di sanità e della Regione Emilia Romagna".

L'Ausl specifica inoltre che "il personale ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha valutato che non si ravvisino situazioni riconducibili a contatti stretti in ambito scolastico, né tra gli alunni né tra questi ed il personale scolastico (Ata e corpo docenti) impiegato nella medesima classe. Per la classe di appartenza del positivo, quindi, non è prevista la quarantena, ma l’effettuazione di tamponi a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo".