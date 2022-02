Coronavirus, meno di 200 nuovi positivi nel Forlivese. Crolla l'Rt in Emilia Romagna: è a 0.85

Scende al di sotto dei 200 il numero di nuovi positivi al covid-19 nel Forlivese. In provincia ci sono tre vittime: tutte donne, rispettivamente di 77, 87 e 91 anni.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 5.371 in più rispetto a giovedì, su un totale di 43.064 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.143 molecolari e 22.921 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,5%. Il calo della curva epidemica è testimoniato anche dai dati settimanali validati dal ministero della Salute: l’incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100mila abitanti scende a 1.116 da 1.886,9 di sette giorni fa; l’Rt regionale a 0.85 (da 1.11); il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 16% (rispetto al 17%) e quello di occupazione dei posti letto ordinari nei reparti Covid al 25% (rispetto al 30%).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.146 nuovi casi, seguita da Modena (779), Reggio Emilia (583), Parma (550), Ravenna (505), Ferrara (497), Rimini (451), Cesena (287), Piacenza (222), Forlì (197) e il Circondario imolese, con 154 nuovi casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di venerdì è di 37,6 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 105.897(-10.083). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 103.618 (-10.048), il 97,8% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 15.412 in più rispetto a giovedì e raggiungono quota 1.014.287. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 15.505 (42 nelle ultime 24 ore).

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 132 (-3 rispetto a giovedì, pari al -2,2%), l’età media è di 64 anni. Sul totale, 64 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 65,5 anni), il 48,5%; 68 sono vaccinati con ciclo completo (età media 62,5 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.147 (-32 rispetto a giovedì, -1,5%), età media 74,4 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (numero invariato rispetto a giovedì), 14 a Parma (-1); 10 a Reggio Emilia (+1); 20 a Modena (-3); 35 a Bologna (+2); 12 a Imola (-1); 10 a Ferrara (invariato); 10 a Ravenna (+2); 2 a Forlì (-1); 3 a Cesena (invariato); 9 a Rimini (-2).

