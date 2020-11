Coronavirus, la curva dei contagi supera quota 100 nel Forlivese. E in provincia ci sono altre vittime

La curva dell'epidemia da covid-19 nel Forlivese prosegue tra alti e bassi. Martedì si segnalano 116 nuovi contagiati, i tre quarti dei quali infettati attraverso contatti familiari. Si registrano inoltre altri quattro casi in ambito scolastico. E' stata disposta la quarantena in una classe del Liceo Artistico ed in una della media di Cusercoli, dove in entrambi i casi è stata appurata la positività con uno studente e relativi contatti stretti, mentre dovranno sottoporsi al tampone di controllo una classe della primaria Rivalta e della Saffi, dove sono risultati positivi rispettivamente un'insegnante ed uno studente. In provincia si contano altre due vittime (articolo in aggiornamento).

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna 2.501 in più rispetto a lunedì, su un totale di 19.602 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è martedì del 12,7%, rispetto al 20,3% di lunedì. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.114 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 380 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 592 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di martedì è 45,3 anni. Su 1.114 asintomatici, 558 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 82 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 22 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 443 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Modena con 547 nuovi casi e Reggio Emilia con 360, a seguire Bologna (273), Piacenza (263), Parma (239), Rimini (214), Ravenna (173), Ferrara (169). Poi Forlì (116), Cesena (80) e Imola con 67 casi.

È inoltre disponibile il report periodico sull’andamento della pandemia in Emilia-Romagna: per la prima volta da fine settembre, il dato sui contagi rilevati ogni cinque giorni mostra una flessione, con 11.998 nuovi casi dal 17 al 21 novembre rispetto ai 12.783 dal 12 al 16 novembre. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.602 tamponi, per un totale di 2.021.756. A questi si aggiungono anche 2.756 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a martedì sono 71.344 (1.967 in più di lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.378 (+1.987 rispetto a lunedì), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Decessi

Purtroppo, si registrano 55 nuovi decessi: 12 in provincia di Modena (due uomini di 77 e 97 anni, oltre a un minorenne con importanti pluripatologie associate; 9 donne rispettivamente di 71, 82, 86 anni, due di 89, e le rimanenti di 90, 94, 95 e 100 anni), 11 in quella di Ravenna (7 uomini di 73, 76, 79 anni, due di 86, uno di 87 e uno di 89 anni; 4 donne di 76, 80, 87 e 93 anni), 8 in quella di Reggio Emilia (3 uomini, di 86, 88 e 91 anni, e 5 donne di 79, 86, 90, 91 e 100 anni); 8 in provincia di Piacenza (4 uomini rispettivamente di 69, 72, 82 e 89 anni, e 4 donne di 67, 81, 88 e 99 anni); 6 in quella di Rimini (2 uomini di 81 e 91 anni e 4 donne, una di 75, due di 93 anni, e una di 95 anni), 3 in quella di Bologna (tutti uomini, rispettivamente di 92, 96, 97 anni),3 in quella di Ferrara (due uomini di 65 e 83 anni, e una donna di 81) e 2 in quella di Parma (entrambi uomini di 79 e 85 anni). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.439.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 243 (-5 rispetto a lunedì), 2.723 quelli in altri reparti Covid (-15). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti:12 a Piacenza (-1), 12 a Parma (-1), 30 a Reggio Emilia (numero invariato), 64 a Modena (invariato), 57 a Bologna (-1), 5 a Imola (+1), 18 a Ferrara (-1),12 a Ravenna (-3), 6 a Forlì (dato invariato), 1 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini (+1). Le persone complessivamente guarite salgono a 33.788 (+479).