Covid, il bollettino: la città di Forlì vede 500 contagiati e 2 morti in 24 ore

Sono 870 i nuovi positivi nel territorio forlivese. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero sull'andamento dell'epidemia di Covid diffuso venerdì pomeriggio. In provincia il totale dei nuovi positivi in 24 ore è di 1.726 unità e i decessi sono due, due uomini di 77 e 85 anni, entrambi di Forlì. I nuovi casi sono così distribuiti: Bertinoro 48; Castrocaro 31; Civitella 13; Dovadola 5; Forlì 500; Forlimpopoli 78; Galeata 8; Meldola 67; Modigliana 28; Predappio 38; Premilcuore 1; Rocca San Casciano 5; Santa Sofia 11; Tredozio 4.

Così in Emilia-Romagna

In tutta l'Emilia-Romagna sono 16.941 nuovi casi su 87.361 tamponi eseguiti. In calo i ricoveri nelle terapie intensive (-2), stabili nei reparti Covid. Quasi 36mila guariti e 19mila casi attivi in meno. L’Rt regionale scende sotto 1, per cui è confermata la zona gialla. Il 99,2% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 35,1 anni. Si contano 30 decessi in regione.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.013.749 casi di positività, 16.941 in più rispetto a ieri, su un totale di 87.361 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 26.384 molecolari e 60.977 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,4%.

Più in generale, questi sono i dati relativi all’Emilia-Romagna validati dal ministero della Salute questa settimana: l’Rt regionale è 0,99, al di sotto della soglia epidemica di 1 (rispetto all’1,21 della scorsa settimana), l’incidenza dei nuovi casi è 2.732,8 ogni 100mila abitanti (rispetto a 2.797/100mila), l’occupazione dei posti letti Covid ordinari in area medica è al 29% (dal 27%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 17% (invariato). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 9.588.028 dosi; sul totale sono 3.692.306 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,9%. Le terze dosi fatte sono 2.268.529.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 147 (-2 rispetto a ieri, pari al -1,3%), l’età media è di 63,6 anni. Sul totale, 93 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63,2 anni), il 63,2%; 54 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.611 (+1 rispetto a ieri, 0%), età media 71,3 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 17 a Parma (-1); 17 a Reggio Emilia (+1); 21 a Modena (invariato); 35 a Bologna (invariato); 9 a Imola (-2); 10 a Ferrara (invariato); 10 a Ravenna (-1); 5 a Forlì (+1); 5 a Cesena (invariato); 13 a Rimini (+1).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.368 nuovi casi, seguita da Modena (3.111) e Reggio Emilia (1.953); poi Ravenna (1.483), Parma (1.360). Quindi Rimini (1.326), Ferrara (1.167), Forlì (870), Cesena (856); infine Piacenza (801) e il Circondario imolese, con 646 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 31.590.

Le persone complessivamente guarite sono 35.793 in più rispetto a giovedì e raggiungono quota 616.762. Purtroppo, si registrano 30 decessi, di cui anche 4 in provincia di Ravenna (tutte donne di 84, 87, 94 e 95 anni) e altri 4 in provincia di Rimini (tre uomini di 44, 77 e 95 anni, una donna di 46 anni). Due i decessi di persone residenti fuori regione: un uomo di 81 anni, la cui morte è stata registrata dall’Asl di Parma, e un uomo di 88 anni, il cui decesso è stato registrato da quella di Rimini.