Covid, nel Forlivese contagi contenuti rispetto alla media. Si registra la morte di un'anziana

Sono 76 i nuovi positivi al Covid nel territorio di Forlì e comprensorio. E' quanto emerge dal bollettino diramato a livello locale sull'andamento dei contagi nelle ultime 24 ore. Martedì pomeriggio, in particolare, sono emersi 216 contagi a livello provinciale, di cui 76 nel Forlivese, un numero che resta tra i più bassi in Emilia-Romagna. A livello provinciale i guariti sono 191. Purtroppo si registra anche un decesso, si tratta di una donna di 91 anni di Dovadola. I comuni che hanno riportato contagi sono Forlì, con 63 nuovi casi, Forlimpopoli con 4 casi, Bertinoro e Castrocaro, con 3 casi ciascuno, quindi Predappio 2 casi e Meldola 1.

Così in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 181.089 casi di positività, 1.506 in più rispetto a lunedì, su un totale di 15.795 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 9,5%. Sono stati effettuati anche 12.160 tamponi rapidi. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 773 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 388 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 667 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,8 anni.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle CRA, compresi i degenti delle residenze per anziani. E’ on line il nuovo portale con l’aggiornamento in tempo reale dei vaccini fatti in Emilia-Romagna (https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid). Martedì le somministrazioni programmate a livello regionale, sulla base delle prenotazioni ricevute dalle aziende sanitarie, sono oltre 8.000.

Sui 773 asintomatici, 442 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 58 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 13 con gli screening sierologici, 17 tramite i test pre-ricovero. Per 243 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi per provincia vede Bologna con 325 casi, poi Rimini (200), Modena (192), Piacenza (142), l’area di Cesena (137), Reggio Emilia (136), Ferrara (100), Ravenna (90), il territorio di Forlì (77), la provincia di Parma (73) e il circondario di Imola (34).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 647 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 115.907. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.177 (+795 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.249 (+786), il 95% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 64 nuovi decessi: 14 a Ravenna, 13 a Ferrara, 12 a Bologna, 9 a Modena, 6 a Piacenza, 5 a Rimini, 3 a Reggio Emilia, 1 a Parma (1 uomo di 89 anni). Rientro nel conteggio dei deceduti anche un uomo di 82 anni, diagnosticato dall’Ausl di Modena ma residente fuori regione. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.005.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 232 (3 in meno rispetto a ieri), 2.696 quelli negli altri reparti Covid (+12). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 15 a Parma (-1 rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (-1), 46 a Modena (-2), 46 a Bologna (-3), 15 a Imola (-1), 27 a Ferrara (-2), 20 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (+1), 4 a Cesena (invariato rispetto a ieri) e 20 a Rimini (+3).