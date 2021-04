Coronavirus, Bonaccini: "Ricoveri dimezzati, ma serve attenzione. Evitare comportamenti pericolosi"

Continua a migliorare la situazione in Emilia-Romagna. Ma "bisogna avere attenzione alle varianti". E' il nuovo appello alla responsabilita' lanciato dal presidente Stefano Bonaccini, dopo che nel fine settimana si sono verificati numerosi assembramenti in piazze e parchi in diverse città. Bonaccini invita dunque a non abbassare la guardia, soprattutto perche' "adesso iniziano a riaprire le attività. Lunedì abbiamo avuto la bella notizia che ci sono 22 ricoveri in meno nelle terapie intensive: erano due mesi che non accadeva. E siamo a meno di 2.000 pazienti negli altri reparti covi, praticamente sono dimezzati. Ma i contagi, pur in numero ridotto, sono ancora centinaia. Bisogna avere ancora attenzione alle varianti".

"Dobbiamo tutti insieme sforzarci sui controlli e fare di tutto" per evitare assembramenti e comportamenti pericolosi, perche' "abbiamo tutti l'interesse a garantire che questo anno di sofferenza finisca", rimarca Bonaccini, che esprime "ferma condanna per chi ha comportamenti illegali. Ai prefetti abbiamo sempre avuto finora una collaborazione fortissima, a loro e alle Forze dell'ordine va il nostro sostegno e la nostra stima per il faticoso lavoro fatto quotidianamente". Del resto, "abbiamo tutto l'interesse che le persone rispettino le regole".

Il governatore esprime dunque "ferma condanna per chi ha comportamenti illegali e tutto il mio disappunto per manifestazioni come quelle dei no mask, fatte quasi a irridere le persone. Bisognerebbe portarli a visitare le terapie intensive o a parlare con qualcuno che ha perso i propri cari". Intanto va avanti la campagna vaccinale. "Abbiamo superato 1,5 milioni di dosi somministrate - spiega Bonaccini - ed e' confermato che a fine aprile supereremo il mezzo milione di vaccinati con doppia dose".