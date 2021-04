Coronavirus, vaccini per gli over 65: prenotazioni anche dal medico di base. I numeri della campagna in corso

Mentre continua la somministrazione per le persone over 80 e over 70 e per i cittadini appartenenti alla categoria “estremamente vulnerabili”, si amplia la platea degli aventi diritto

Prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus. Mentre continua la somministrazione per le persone over 80 e over 70 e per i cittadini appartenenti alla categoria “estremamente vulnerabili”, si amplia la platea degli aventi diritto, con un’altra importante fascia della popolazione: i cittadini dai 65 ai 69 anni (nati dal 1952 al 1956).

Come prenotare

Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità: agli sportelli Cup dell’Ausl (Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo, nelle farmacie tramite il servizio Farmacup, telefonando al Cuptel al numero 800002255; online attraverso il Fascicolo Elettronico, l’App ER Salute, il CupWeb ( www.cupweb.it). Si potrà prenotare anche direttamente dal proprio medico di Medicina Generale, che raccoglierà le adesioni e organizzerà le sedute vaccinali.

All’atto della prenotazione viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la somministrazione della prima e della seconda dose (richiamo). Verrà inoltre rilasciato il modulo della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse, che dovrà essere compilata dall’utente) e consegnata al momento della vaccinazione.

Cosa occorre per prenotare

Non serve la prescrizione medica. Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita. La prenotazione potrà essere effettuata su ogni sede vaccinale senza vincoli territoriali. Si fa presente che sulla base dell’approvvigionamento dei vaccini, si procederà a modulare l’offerta sulle diverse sedi vaccinali.

L'aggiornamento sulla campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: Per quanto riguarda la fascia 70-79, su 19941 forlivesi in 11070 hanno ricevuto la prima dose, pari al 55,5% sul totale, mentre in 1.474 la seconda (7,4%). Su 16690 over 80 presenti nel comprensorio di Forlì, è stata somministrata la prima dose all'86,2% degli anziani, mentre al 48,9% la seconda (8.158). Per quanto riguarda le persone vulnearibili per patologia, in 7.328 hanno ricevuto la prima dose, mentre in 2.369 la seconda.