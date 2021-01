Coronavirus, casi di positività nella casa di riposo di Castrocaro

Il covid-19 è entrato nella casa di riposo di Castrocaro. A renderlo noto, attraverso un post pubblicato su Facebook mercoledì, è il sindaco Marianna Tonellato. Complessivamente nel territorio termale sono 66 i positivi, di cui quattro ricoverati. Queste le parole del primo cittadino: "Malgrado gli sforzi degli amministratori, dei medici e degli operatori sanitari, e la velocità della nostra Regione nella vaccinazione, è chiaro che la soluzione non è che continuare a lavorare con celerità - e anche con una buona dose di fermezza e severità laddove ce ne fosse bisogno - nelle vaccinazioni, e ringrazio tutti quelli che in questi giorni, anche delle opposizioni, stanno sostenendo la campagna vaccinale personalmente". Non è stato fornito un dato delle positività. La struttura fino a questi giorni era stata risparmiata dall'epidemia. A seguito dei nuovi contagi sono state interrotte le visite alle stanze degli abbracci. Nei prossimi ospiti ed operatori saranno sottoposti a nuovi tamponi da parte del personale dell'Igiene Pubblica dell'Ausl.